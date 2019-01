Se billederne: New Orleans rykkede til Sønderborg

Jazztonerne buldrede frem med bandet Sir Horstmann på Sundhalle i Sønderborg, da værtshuset søndag eftermiddag åbnede dørene op for 50 gæster til et par hyggelige timers koncert.

- Der er nok at lave med servering, for huset er fyldt i dag, siger Eva Iversen.

Sønderborg: Der har været travlhed i køkkenet igennem formiddagen med at få anretningerne serveret over disken. 114 håndmadder skulle gøres klar til frokost, og efter måltidet kan maden skyldes ned med en kold øl til eftermiddagens højdepunkt.

Omkring 50 gæster fik søndag en jazzkoncert på værtshuset Sundhalle i Sønderborg.Musikken stod Sir Horstmann for med traditionelle New Orleans-toner. Ifølge arrangør Erwin Langholz vil der komme flere jazzarrangementer i Sønderborg-området.

Musikerne kommer alle fra Sønderjylland, og de har spillet med skiftende medlemmer siden 1991, hvor de startede som et firmaorkester under det daværende Sønderjyllands Højspændingsværk. Jørn Jensen har været med som pianist i de seneste 15 år.

Det er syvmandsorkestret Sir Horstmanns Jazzband, som sørger for tonerne med jazz fra New Orleans og flere velkendte danske numre, inklusive John Mogensens "Sidder på et værtshus", der får glassene til at skåle en ekstra gang. Både trombone, banjo, klarinet og gulvbas er der blevet plads til blandt instrumenterne på den lille scene.

Passioneret arrangør

Arrangøren bag musikken er Erwin Langholz fra Sønderborg, som er mangeårig entusiast af jazz.

- Jeg var i New Orleans for et par år siden for at høre musik, og jeg syntes, at det skal vi have noget mere af i Sønderborg-området, siger han.

Tidligere har han arrangeret koncerter hos sig selv, og også lavet busture til Tyskland sammen med venner for at høre musikken.

- Der mangler noget jazz, som kan komme ud til folk, så jeg fik fat på Eva Iversen, om jeg kunne lave en koncert på Sundhalle, fortæller han og fortsætter:

- Jeg er enormt glad for, at det kunne lade sig gøre, og det er fantastisk at opleve den gode opbakning.

Erwin Langholz håber at kunne for få flere arrangementer op at stå i den nærmeste fremtid:

- Det tror jeg helt bestemt, at der gør, siger han.