Se billederne: Nephew-koncert var en blandet omgang

Koncerten i Skansen kom aldrig helt oppe at ringe. Dertil var der for mange bump undervejs.

Sønderborg: Det kan være en svær øvelse at få nyt og gammelt til spille harmonisk sammen foran et kræsent publikum. Det har tusindvis af sangere og bands gennem årene måtte sande. Lørdag aften blev der føjet endnu et navn til den lange liste. Foran et totalt udsolgt Skansen med omkring 3.500 mennesker gjorde Nephew ellers et ihærdigt forsøg på skabe en fest med en blanding af klassikerne fra storhedstiden for efterhånden en del år siden og numre fra det nye album "Ring-i-Ring, som samler højdepunkterne fra fire ep'er udgivet det seneste års tid. Det blev bare aldrig helt vellykket i Sønderborg. Dertil var kontrasten mellem de stadionrigtige sange med omkvæd alle kan synge med på, og de nye og oftest mere stille numre simpelthen for stor. - I er 10 ud af 10 Sønderjylland, lød det i slutningen fra forsanger Simon Kvamm. Det var der bare ikke til Nephew denne aften i Skansen, hvor hverken lyd eller lys manglede noget. Trods en stærk slutspurt kom oplevelsen aldrig der op, som Nephew tidligere har leveret.

Kom fint fra land Det begyndte ellers lovende med "New Year's Morning" efterfulgt af "Mexico ligger i Spanien" og "Igen og igen" fint blandet op med ny numre. Alt sammen med en skarp, skægget og oplagt Simon Kvamm i spidsen og et velspillende band. - Nephew-toget er som moderne togdrift. Man ved ikke helt, hvorhen det går, men jeg håber alligevel, I har lyst til at hoppe på. Sønderborg er I kommet for at holde en fest, lød spørgsmålet fra den karismatiske forsanger. Sidst Nephew var i Skansen var i 2013, lige inden bandet holdt en pause. Den varede helt til 2017, hvor bandet var tilbage med det nye medlem Marie Højlund, der synger med på de fleste nye numre. Med hende om bord er udtrykket blevet mere drømmende og abstrakt. Det oplevede man både i "Den Blå Anemone" og "Tropper". Langsommere og fine numre men de kom bare ikke rigtig ud over scenekanten i Skansen. Her efter rykkede bandet ned blandt publikum til en lille scene. Anderledes men desværre også med til at underbygge følelsen af en koncert, som strittede i lidt for mange retninger.

En stærk slutspurt Med Kvamm ved et piano og bandet på kor kom der et medley af numre lige fra "Worst/best case Scenario", "Movieklip" og "En Wannabe Darth Vader" til en bid af Camila Cabellos ørehænger "Havana". Der lød næsten et lettens suk fra publikum, da Kvamm og Co. efter ti minutters tid vendte tilbage, hvor de hørte hjemme - på den store scene til en stærk slutspurt. Den sidste tredjedel af den næsten to timer lange koncert var klart den stærkeste. Ny og stærke numre blandt andet "DMII" - en hyldest til Dronning Margrethe - kombineret med ældre hits, der blev fremført med lidt anderledes eksempelvis "Va Fangool", "Superliga" og "007 is also gone die". Nephew skal favne bredt. Både rumme stamkunderne og nykommerne, fortiden og nutiden, fællessang og de store musikalske oplevelser. En svær opgave men ikke umulig. Opskriften kom måske i aftenens allersidst nummer "Amsterdam", der er Nephews bedste nummer i lang tid. Det var den perfekte stopper på en aften, der trods alt gav lyst til mere og et gensyn. Der skal ikke gerne gå 5-6 år igen, før arrangøren Kultur i Syd får Nephew tilbage i Skansen.

