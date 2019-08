Se billederne: Musisk duo skabte stemning i sommeraftenen

SØNDEBRORG: En varm august leder koncertrækken i Mølleparken mod sæsonafslutningen. Fredag gav Tina Dickow og Søren Huss koncert i Mølleparken. Det var musik og sang af høj kvalitet og intensitet, der ledte publikum gennem en sommeraften i en hed årstid, der går på hæld. Søren Huss lagde ud med kendte og følsomme numre fra hele sit repertoire. Han udgav i 2017 Midtlivsvisen og har de senere år været tæt på sit publikum ved blandt andet kirkekoncerter. Han har været vant til siddende tilskuere, men havde i Mølleparken udsyn over stående og syngende fans, der nød en kølig øl på en smuk koncertaften. Søren Huss er på efterårsturne og har blandt andet optrådt på Northside.

Tina Dickow er også en kendt turnemusiker, der har et fast tag i sit publikum, selv om hun til daglig bor på Island. Naturen går igen i hendes musik, som hun jævnligt vender tilbage til sit hjemland for at præsentere for sit publikum. Hun har et hav af priser på samvittigheden og optrådte blandt andet live under fejringen af kronprins Frederiks 50 års fødselsdag sidste år. Tina Dickow er en stor og farverig scenekunstner, der også denne aften formåede at få sin musiske styrke ud til hele publikum i en fyldt Møllepark. Hun udgav i 2018 sit aktuelle album Fastland.

Kultur i Syd runder sæsonen af med Jacob Dinesen og Rasmus Walter på scenen i Mølleparken lørdag 31. august klokken 20.