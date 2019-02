Se billederne: Mega stor genbrugsbutik kom forrygende fra land

- Det er blevet helt fantastisk. Mens vi sidder her, kan jeg se, at varer forsvinder, så det er en stor succes. Det har været kaotisk op til åbningen. Tilbage i december var der fyldt her med usorterede møbler, fortæller formand Yvonne Lech.

- Vi håber at finde noget fedt tøj. Genbrug er billigt, og det er godt. Og så er retro-stilen ved at komme igen, sagde de to, inden Clara hoppede ind og prøvede tre par bukser.

- Det er jo kæmpe stort og langt mere overskuelig end genbrugsbutikker normalt er. Her kan vi helt sikkert gøre nogle gode fund, sagde veninderne Clara Vestergaard og Alma Hohwü Rosenberg, der går i 1.g. på Statsskolen.

Alene i 2017 brugte Røde Kors i Danmark over 700 millioner kroner på hjælpearbejde i udlandet og 593 millioner kroner på hjælpearbejde i Danmark inklusiv asylarbejdet.

- En fast kerne på nogle 20 frivillige har arbejdet her hver dag med at gøre det hele klart. Butikken har i alt 87 frivillige, fortæller lokalformand Yvonne Lech.

- Jeg har fulgt med hver eneste dag på Facebook. Uden jer frivillige vil der ikke være et Røde Kors. Tusind tak, kom det fra generalsekretæren.

Ægtepar har hjulpet

Nogle af de mange frivillige er ægteparret Qvist fra Ulkebøl. De blev en del af Røde Kors Sønderborg i november og har siden hjulpet med at klargøre butikken på Damgade.

- Det har været hyggeligt. Vi kan ikke bare sætte derhjemme. Det er vi alt for aktive til, siger Leif Qvist, hvis far havde legetøjsbutik på Rådhustorvet for mange år siden.

Ægteparret har i 40 år også beskæftiget sig med legetøjsbranchen, og gør det stadig. Tre måneder i om året tager de rundt på markeder i Norge, hvor de sælger slik, legetøj og diverse madvarer.

- Min kone Lisbeth er da også blevet ansvarlig for legetøjsafdelingen her, fortæller den 70-årige mand, der især har hjulpet med at fragte genbrugsvarer til den ny butik.

Røde Kors-forretningen er opdelt i en række afdelinger for eksempel med møbler, bøger, tøj, køkkenudstyr, legetøj. Den vil have åbent fra 10 til 17 på hverdage og lørdage 10-14. Ønsker nogen at få afhentet genbrugsting, kan de ringe på 72100110.