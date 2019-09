Se billederne: Mandig musikalitet for fuld udblæsning

Efter at have leveret sit storhit "Endeløst" forsvandt Rasmus Walter ud i natten for at gøre byen usikker.

Han var helt høj over at være nået til slutningen af sin turne med sin optræden i Mølleparken.

- Hvem gider have et svedigt håndklæde fra en 40-årig!

Han mindedes en venlig massør, der havde fået ham til at svæve, sidst han var i byen. Massøren var oven i købet til stede blandt publikum. Rasmus Walter causerede over, han efterhånden er blevet 40 år. Han tørrede sved af i et håndklæde og smed det ud til publium, selv om han spekulerede over:

- I dufter dejligt, lød det fra Rasmus Walter, der både var på "Dybt Vand", gik på "Knust Glas", var "Gået fuldstændig i stå", havde et "Heart of Stone" og således leverede et bredt udsnit af sine kendte numre fra en lang række albums, der vidner om et alsidigt og foranderligt repertoire.

SØNDERBORG: Vil man have det sønderjyske publikum i sin hule hånd, skal den have fuld skrue med instrumentalmusik og mandig stemmeføring udført af sortklædte sangidoler med styr på trommer og bas i orkestret. Det gør heller ikke noget, vejret er dejligt sensommerligt varmt og får øl, shots og gin til at glide ned i en lind strøm, mens musikken klinger. Alle forudsætninger var til stede, da Rasmus Walter og Jacob Dinesen gav sæsonens sidste koncert i Mølleparken med fuldt hus på lægter og rækværk. Der var en euforisk stemning af, at sommeren går på hæld, det var den sidste koncert, turnéen er slut, og nu skal den have hele armen.

Om Jacob Dinesen står der i beskrivelsen op til Tønder Festivalen, at han har taget en imponerende tur fra teenageværelset i Tønder og jamaftenerne på Hagges til de helt store scener og en status som stjerne. Hans musik beskrives som jordbunden jysk heartland-rock, der afslører strejf af keltisk. Den noget ældre Rasmus Walter har været langt omkring blandt andet som forsanger i Grand Avenue. Han beskrives som en intens, nærværende sangkunstner med smerte og poesi i sine numre. Han er beskrevet som en kunstner med en sød meloditand med masser af kraft med størst genkendelighed i sine danske tekster. Rasmus Walter har prøvet lidt af hvert, men har et stærkt og solidt navn på den danske musikscene, hvor han fremover helt sikkert vil være et koncertbud, der fortsat sælger billetter. Hans tvillingebror er filminstruktøren Anders Walter.

Springsteen den yngre

Ind kom blot 23-årige Jacob Dinesen med dyb klang og mandig røst og lange instrumentalsoloer, som publikum gyngede med på. Han optrådte på Tønder Festivalen sidste uge og har allerede så imponerende et repertoire af Bruce Springsteen inspireret blues og country rock, at det er svært at spå den mand andet end en blændende karriere på allandsens musikscener.

- Op med labberne, Sønderborg, skreg han og fik publikum til at klappe med og tænde mobiltelefoner som et lyshav til opmuntring for musikerne.

Han har spillet på Sønderborghus og i Alsion. Det passede ham godt at være nået frem til Mølleparken. Han har tydeligvis vundet musikalsk selvtillid med alderen og har et stærkt band i ryggen. Jacob Dinesen gav et bredt udsnit af numre som Into your Arms, Jessie, Roll with Me og Take her Away. Han har sin unge alder til trods udgivet tre stærkt anmelderroste albums.

- Mølleparken er et ikonisk sted. Det er en magisk aften, lød det fra sønderjyden, der sang publikum ud af parkens amfiteater, hvor de fik valuta for pengene med tre en halv times samlet koncert af to musikmastodonter.

- Det har været fantastisk godt. Jeg er bare vild med Jacob Dinesen. Jeg hørte ham første gang på Nordals Festival sidste år. Min mor har alle hans albums, fortalte Gitte Holm Larsen, der bor på Nordals.

Hun havde besøg af sin søster, Dorte Holm Larsen, der bor i København og også er fan af Rasmus Walter, så der var virkelig noget at komme efter i Mølleparken lørdag aften.