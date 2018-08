Se billederne: Længe ventet hal blev indviet i Sønderborg

Efter mange års kamp kunne Sønderskov Skolen mandag middag tage deres helt egen hal i brug.

Sønderborg: Første skoledag på Sønderskov Skolen var ekstra festlig i år. For ud over de nye børn kunne man byde velkommen til en helt ny hal ved skolen. - Den hal har vi drømt om, siden skolen blev indviet i 1955, så det er helt fantastisk, at den nu står her, siger skoleleder Mette Elmerdahl. Hallen opfylder rigtig nok et påtrængende behov på Sønderskov-Skolen, der hidtil har været den eneste overbygningsskole i kommunen uden adgang til en hal. Skolens omkring 800 elever har hidtil måttet tage sig til takke med to mindre gymnastiksale. Der udover har eleverne i flere af årgangene blevet kørt til andre haller og fitnesscentre i forbindelse med idrætsundervisningen. - Det været irriterende og upraktisk at skulle tage hen til andre haller. Så det er super fedt med den ny hal. Så får vi også mere tid til at have idræt, sagde Sofie Aagaard Nielsen og Nanna Witte Mikkelsen fra 7.c. De var sammen med resten af skolen og andre samlet til stor indvielse med musik ved Michael Vogensen, afsløring af kunstværket "halv leg" af Ole Videbæk, taler og gratis is.

Kommer alle til gode Hallen får med sine 1.500 kvadratmeter en størrelse, så den kan rumme en håndboldbane. Hallen vil stå til rådighed for eleverne i dagtimerne. Om aftenen og i weekenderne får idrætsforeninger og andre brugere mulighed for at leje sig ind. - Vi vil gerne, at unge og ældre dyrker mere motion. Derfor er det også vigtigt, at alle skolers faciliteter lever op til det. Med indvielsen har alle skoler med overbygning i kommunen nu egen hal og den kommer til at skuffe, sagde borgmester Erik Lauritzen (S). Den nye hal er opført i samme byggestil som skolens øvrige bygninger, der er opført i 1950'erne. Det vil sige gult murstensbyggeri med tagstensbelagt saddeltag samt med store glasfacader mod nord. Prisen er 22 millioner kroner. Sønderborg Ingeniør- og Byggeforretning (SIB) har bygget, arkitektfirma været Blaavand & Hansson og Sloth Møller rådgivende ingeniørfirma. Murstene er også lokale - fra Petersen Tegl.