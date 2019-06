Se billederne: Krudt og farver fløj over Byens Havn

Sønderborg: Sønderborgs nye bydel blev indviet på fornemste vis fredag aften, da tusindvis af mennesker flokkedes til havneområdet for at fejre Byens Havn.

Festlighederne sluttede da også af med flere brag, da det sent på aftenen blev mørkt nok til at sætte fut i et farvestrålende fyrværkerishow over havneområdet.