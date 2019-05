Se billederne: Kostumer, bold og bajere på Ringriderpladsen

- Det lyder jo meget forkert, at vi er blevet solgt på auktion, men det fungerer rigtig godt. Vi møder en masse, vi ikke kender i forvejen og lærer hinanden at kende, fortæller Søren Johannesen Smedegaard, som går i 2.g på Sønderborg Statsskole.

Sønderborg: Traditionen tro har omkring 800 elever fra Sønderborg Statsskole indtaget Ringriderpladsen for at holde det årlige fodbold- og festarrangement, Manager. I farvestrålende kostumer fejrer de unge mennesker, at skoleårets undervisning er forbi, og eksaminerne står for døren.

Drukbold Manager 2019

Manager-festen begyndte torsdag eftermiddag med en kæmpemæssig ølstafet, hvor alle løb i samlet flok mod drikkevarerne. Herefter gik turneringen i gang. De 32 hold spiller sig frem i turneringen og ventetiden mellem kampene bliver fyldt med fuldskab.

I riddernes telt kommer gæster i gabestok, men de kan gøre sig fri ved at drikke af en ølbong. Team Easy On har campingvogn med, og den er udsmykket med Henning Primdahl og Pim de Keysergrachts ansigter.

- Det er grafittikunstneren Andreas Welin, som har været så venlig at pynte camperen. Det er virkelig fedt, at tidligere elever som ham lægger tid og sjæl i det her arrangement, fortæller sportsdirektøren for Team Easy On, Morten Carl.

I løbet af fredagen begynder finalespillet i Manager-konkurrencen og præmieoverrækkelsen vil finde sted på Buddy Holly samme aften.