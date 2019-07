Sønderborg: Lille Jensen - tidligere udenrigs- og skatteminister Kristian Jensen (V) - og store Jensen - sanger og komiker Armin Jensen - fik teltdugen til at løfte sig ved den store herrefrokost i Sønderborg. De kom med forrygende taler.

Ringriderkomiteen havde simpelthen lavet et scoop i år med de to hovedtalere, som på hver sin måde høstede stort bifald og stående applaus. De kom med vittigheder - ikke alle kan gengives i avisen - og Armin Jensen sang fra talerstolen, der efter hans eget udsagn skulle holde til en stor vægt. For første gang blev der sunget fra talerstolen med et potpourri af ørehængere lige fra "Dame 40 år", "Om lidt er kaffen klar" til "Kære lille mormor". Han sluttede med en sang fra operaens verden, og det gav stående ovationer.

Også borgmester Erik Lauritzen kom godt fra sin tale med et lille hip til tidligere minister Kristian Jensen.

- Du lavede i valgkampen et lille hul i Fynshav for en Als-Fyn bro. Vi sender gerne en rendegraver og hjælper den nye transportminister på vej, sagde Erik Lauritzen, der fik stort bifald for at nævne Bent Jensen, Linak og Peter Mads Clausen, Danfoss, der er enestående personligheder med økonomisk støtte til store projekter i Sønderborg-området.

Blandt de næsten 2.000 mandfolk var for 15. gang Allan K. Pedersen, som i 13 år var fodboldboss for Nordsjællands superligahold.

- Jeg kommer hvert år på grund af det fantastiske sammenhold og det imponerende setup. Hele byen er med, og man kan se i teltet, at næste generation er på vej, sagde Allan K. Pedersen under en kort pause i frokosten. Nu har han i 13 år arbejdet med Langelands-festivallen, som starter på fredag.