Se billederne: Kandis fik folk op af stolene

Der blev danset til den store guldmedalje, da 396 mennesker lørdag var samlet til en totalt udsolgt hyggeeftermiddag til Fest i by.

- Kandis er øverste hylde, men vi kommer også for hyggens skyld. Her kender alle hinanden. Der er mange, som har været på Danfoss.

Gruppen har mødtes, siden de sammen lavede klubben Bjørnebanden, da Johnny Hansens far Bjørn Hansen rundede 60 år for 14 år siden.

- De er de bedste. Det er musik, man bliver glad i låget af, siger Jan Jeppesen, der havde taget turen fra Dybbøl til hyggeeftermiddag til Fest i by.

Fest i By slutter søndag med blandt andet fodboldturnering for U10-drenge fra klokken 11 og gratis sildebord i ølteltet fra klokken 12 sponsoreret af JM-Madexpressen. Underholdning leveret og sponsoreret af Knold og Tot. Sildebordet slutter klokken 13.30. Klokken 12 åbner festpladsen. Der er nedsatte priser på alle de kørende forlystelser. Klokken 15 er der opvisning fra PS Dance på festpladsen. Fest i by slutter klokken 17.

Klar på Kandis igen

Hyggeeftermiddagen med Kandis og Sønderborg Harmonikaklub blev udsolgt på få uger før jul. 396 mennesker primært ældre var med til arrangementet, der også inkluderede mad, kaffe og amerikansk lotteri i løbet af de tre en halv time.

- Vi er rigtig godt tilfreds, siger Poul Erik Antonisen, mangeårig formand for byfesten i Nordborg.

Kandis spillede også sidste år, da Fest i by holdt 50 års jubilæumsfest. Det var med til, at hyggeeftermiddagen for første gang fik solgt alle billetter.

- Vi arbejder også på, at Kandis skal spille til næste år. De sælger billetter og er topnavnet i Danmark. De har allerede sagt, at de er klar, så vi skal bare have lavet en kontrakt, siger Poul Erik Antonisen.

Hyggeeftermiddagen var oprindeligt i festteltet på pladsen. For 3-4 år siden rykkede man den til Nordborghallen. Store dansktopnavne som Keld og Hilda, Dorthe Kollo, Dario Campeotto, Richard Ragnvald, Lille Palle samt Bjørn & Johnny.