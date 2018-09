Se billederne: Kæmpe stor solcellepark skyder op

Firmaet Better Energy er godt i gang med at etablere et stort solcelleanlæg ved Vollerup, der kan levere strøm til 6.000 husstande.

Vollerup: 353.000 kvadratmeter, eller hvad der svarer til cirka 70 fodboldbaner. Så stor er den solcellepark, som firmaet Better Energy for godt 14 dage siden gik i gang med at opføre ved Vollerup. - Det bliver et af de større anlæg i Danmark - i top 10. Det er et spændende projekt, specielt fordi det er lokal, forklarer Nicolai Faaborg Andresen, grundlægger af AT Solar i Sønderborg, der står for byggeriet. Den har siden 2017 været en del af Better Energy-gruppen. Better Energy har købt den store grund af Sønderborg Kommune, som i forvejen var udlagt til tungt erhverv. Projektet er en investering på et trecifret millionbeløb, men så kommer anlægget også til at kunne producere små 25 millioner kilowatt-timer (25 MW) årligt svarende til cirka 6.000 husstandes årlige elforbrug. - Det går det rigtigt godt med opførelsen. Det er faktisk den del af projektet, som tager kortest tid. Det, der tager længst tid, er hele forberedelsen op til, siger projektleder Allan Jensen. Anlægget vil være færdigt og nettilsluttet senest den 15. december.

Anlægget forventes, at reducere CO2-udledningen med op til cirka 10.000 ton årligt. Foto: Claus Rantzau Møller

Flere solparker på vej Omkring 20 mand har AT Solar i gang på jordstykket ved Vollerup. Cirka halvdelen af stolperne til de 72.160 solcellemoduller er allerede sat op. Anlægget er det andet største AT Solar, som er en stor spiller i branchen, nogensinde har sat op. Med det nye anlæg mere end fordobles solcellekapaciteten i Sønderborg-området. Den nuværende kapacitet udgør cirka 19 MW og består af tagbaserede systemer på parcelhuse, boligforeninger, skoler og virksomheder samt jordbaserede anlæg ved blandt andet Danfoss, Linak, Danbo og områdets landmænd. Ideen om at etablere solcellepark ved Vollerup opstod, da Better Energy måtte droppen planen om en lignende solcellepark ved Holm. Anlægget får Sønderborg Fjernvarmes solvarmeanlæg samt det fremtidige biogasanlæg ved Glansager som naboer. - Vi får ikke et silicon valley men et energy valley. Og det her er kun begyndelsen. Vi udvikler lige nu projekter i hele Danmark, siger Nicolai Faaborg Andresen og nævner, at afskaffelsen af en EU-straftold på asiatiske solceller tidligere på ugen, vil hjælpe til.

Better Energy har tidligere sagt, at parken kommer til at koste omkring 250 millioner kroner. Foto: Claus Rantzau Møller

Hjælper på CO2-udledning I 2011 etablerede Nicolai Faaborg Andresen AT Solar sammen med Lars Skadhauge Thomsen. Begge har en fortid som ansatte på Linak. Her havde de i 2009 ansvaret for etableringen af Linaks første bevægelige solcellepark, hvilket gav dem blod på tanden til at starte egen virksomhed. Siden har AT Solar opført mange anlæg. Senest er den af svenske Nilsson Energy AB udvalgt som samarbejdspartner i forbindelse med en ny stor solpark i den midtsvenske by Mariestad. Anlægget ved Vollerup vil være sydvendt. Solcellepanelerne opstilles i lige, parallelle rækker. Derudover består det af el-kabler, invertere, hvor den producerede jævnstrøm omdannes til vekselstrøm samt 28 transformerstationer. Anlægget forventes, at reducere områdets CO2-udledning med op til cirka 10.000 ton CO2 årligt de kommende 25 år.

Omkring 20 mand fra AT Solar samt underleverandører er i øjeblikket i gang ved Vollerup. Foto: Claus Rantzau Møller

Nicolai F. Andresen og en kompagnon etablerede AT Solar i 2011. Til højre projektleder Allan Jensen. Foto: Claus Rantzau Møller

Solcelleparken er på 35,3 hektar, hvilket svarer til cirka 70 fodboldbaner. Foto: Claus Rantzau Møller

På godt 14 dage er cirka halvdelen af stolperne til de 72.160 solcellemoduller sat op. Foto: Claus Rantzau Møller

