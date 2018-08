Se billederne: Hundredvis af SFO-børn gav den gas i varmen

Sønderborg: - Det er svært at holde balancen, siger Benjamin Hartmann Andresen på fem år.

Med en kæmpe blå pude skal han prøve at få sin modstander ned først på forhindringsbanen, men det er ikke let at holde sig oppe.

- Min storebror og jeg konkurrerer sammen, siger Benjamin og peger over på broren Alexander på 7 år, der nikker.

- Jeg giver den fuld gas, når det bliver min tur, siger Benjamins klassekammerat fra Ulkebøl Skole, Dennis Kallesen, der står i køen og tripper efter at komme ind i den næste kamp.

De små er sammen med omkring 570 andre SFO-børn fra Sønderborg Kommune samlet til en stor legedag under mottoet "Kreativitet og bevægelse i naturen".