Se billederne: Hjemmelavet mad hitter på specialskole

På forhånd har de andre elever på skolen bestilt, hvad de skal have. Man kan typisk købe en hoved- og en biret plus nogle sunde snacks til meget rimelige priser.

- Det er mega sjovt. Jeg kan godt lidt at lave mad. Jeg drømmer faktisk om at blive kok, siger 14-årige Lukas Lentz Johansen fra Nybøl, mens han snitter bananer, pærer og æbler til en frugtsalat.

Sønderborg: En liflig duft af mad breder sig i skolekøkkenet på Kløver-Skolen. 8-10 drenge og to piger er kort forinden blevet færdige med at tilberede dagens ret lasagne, som nu er i ovnen.

Blive mere selvhjulpne

For to år siden fik lærer Birgit Eskildsen idéen til, at Kløver-Skolen skulle have sin egen skolebod, hvor elever fra udskolingen om fredagen skulle lave mad og sælge det til de andre elever.

- Som specialskole har vi et særligt fokus på, at gøre vore elever selvhjulpne og livsduelige. Det gør vi bedst via tværfaglighed og "hands-on" undervisning, siger skoleleder Trine Petersen.

Det er de voksne, som bestemmer menuen i skoleboden. Det er børnevenligt og kan være karrysuppe, skinkemuffins, chili con carne, pitapizza m.m. Så godt som alt laves fra bunden. Det skal være økologisk, groft og med masser af grøntsager.

Børnene på skolebod-holdet er med til at beregne mængder, bestille og købe ind. Der er fokus på viden om fødevarer, sundhed og bæredygtighed.

- Vi prøver virkelig at lave alt fra bunden, for det kan eleverne også lære noget af. De får smag for de gode råvarer. Vi prøver også at snige masser af grøntsager ind, forklarer pædagogmedhjælper Marianne von Qualen, som er en af tre voksne på madholdet.