Nationalsymbolet Dybbøl Mølle har fået savet vingerne af. Møllen skal igennem en restaurering og ventes at stå færdig i december.

- Vingerne er fra 1978 og kan normalt holde i 30 år. De har holdt i 40 år og ser overraskende fine ud, siger Claus Pihl Christensen, museumstekniker ved Historiecenter Dybbøl Banke. Han beholder en af vingerne til formidlingsbrug for Møllegæsterne. Vingerne er lavet i limtræ.

Præcis klokken 6.00 blev en møllebygger fra Tyskland og en medarbejder fra Møllebygger Petersen fra Avnbøl løftet op i en lift bevæbnet med en Stihl motorsav, og otte minutter senere blev halvdelen af den første vinge - den er 22 meter i hel størrelse - løftet ned af en kran. Efter kun en times arbejde var møllevingerne skåret over og placeret på en græsplæne foran møllen.

Man skulle næsten tro, at sangeren John Mogensen havde været vidende om, at vingerne fra 1978 efter 40 år skulle skiftes ud.

no'et der trænger til at skiftes ud".

selvom det er dem der står for skud,

Sønderborg: En lille skare af ansatte ved Historiecentret på Dybbøl Banke og pressefolk kunne tidligt onsdag morgen have sunget John Mogensens tekst og melodi fra 70érne:

Møllehatten løftes af

Om to uger bliver møllehatten løftes af med en endnu større kran. Det øverste af muren under møllehatten skal også skiftes ud. Den eksisterende mur er lavet i beton formentlig med sand fra stranden.

- Vi kan se, at muren er fyldt med tang og blåmuslingeskaller. Det betyder, at der er salt fra havet. Man binder betonen med jern, som så ruster på grund af saltet. Med alle de kræfter, der er i møllen, bliver muren knust indefra, når jernet er rusten. Tandkransen på muren har været en cirkel, men er trukket ovalt, siger Claus Phil Christensen.

Derfor skal det øverste af muren brækkes ned, og firmaet Fynsk & Søn har støbt en ny top, som ligger klar ved siden af møllen.

Møllebygger Morten Anker Petersen oplyser, at de nye vinger bliver i Douglas fyrretræ. Fyrretræet er fældet i Silkeborg-skovene og ligger klar på Holdbi savværk.

Møllehatten er genbrug fra Ceciliemøllen, som stod i Møllegade i Sønderborg by. Møllehatten blev flyttet efter en brand på Dybbøl Mølle i 1935.

- Også møllehatten skal gennemgå en restaurering, understreger Claus Pihl Christensen.

Hele projektet kommer til at koste 3,5 millioner kroner. Det er inklusiv en renovering af magasinbygningen ved siden af møllen.

Formanden for den selvejende institution, Jens Peter Rasmusen, fortæller at hele renoveringen er planlagt til at være færdig i december i år. Dermed står Dybbøl Mølle hvidkalket og klar til både 18. april 2020 og Genforeningsfesten 2020.