Se billederne: Dronningen går på sommerferie med hurra-råb fra Sønderborg Havn

Kongeskibet Dannebrogs ankomst på Sønderborg Havn trak hundredvis af folk fra nær og fjern til slotskajen for at ønske dronning Margrethe et godt sommerophold på Gråsten Slot.

Efter modtagelsen på Sønderborg Havn tog dronningen til Gråsten Torv, hvor borgmesteren holdt sin velkomsttale. Den 26. juli besøger dronningen atter Sønderborg Havn for at se den nye bydel, Byens Havn.

Hvert år når regenten indtager sin sommerresidens på Gråsten Slot, skiftes byerne Aabenraa, Haderslev og Sønderbog til at stå for den officielle modtagelse af Kongeskibet Dannebrog. Sidste gang, Sønderborg Kommune modtog majestæten, var i 2016.

Christian Den X's Bro åbnede op for kongeskibet og en pink skikkelse kom frem på dækket og vinkede til de mange fremmødte. Sønderborg Garden underholdt med festmusik, mens skibet lagde til.

Sønderborg: Hundredvis af små dannebrogsflag blafrede i hænderne på de mange fremmødte på Slotskajen i Sønderborg. Tilskuerne dækkede pladsen helt op til volden ved slottet i jagten på et godt udsyn til dronning Margrethes ankomst til Sønderborg med Kongeskibet Dannebrog.

Vindomsust ankomst

Kajens bedste pladser på forreste parket gik til fire damer fra Plejehjemmet Enggården ved Bylderup-Bov. De tog afsted klokken 7.45 med frivillige fra plejehjemmets vennekreds, der også sørgede for stole og tæpper til dem.

- De var også med for to år siden, da kongeskibet kom til Aabenraa. Der gav dronningen hånd til dem, så det var en kæmpe oplevelse, sagde Marie Christensen, der er en af de frivillige i vennekredsen.

Umiddelbart efter dronningens ankomst gik hun langs tilskuerrækken og hilste på de fremmødte, men hun nåede ikke hen til de fire damer fra Enggården.

- De fik ikke et håndtryk denne gang, for dronningens hat var ved at blæse af, fortalte Marie Christensen.

Udover at gense Sønderborg Havn deltager dronningen i to offentlige begivenheder på søndag den 21. juli. Her er dronning Margrethe og prinsesse Benedikte med til en festgudstjeneste i Gråsten Slotskirke, hvor en ny messehagel (farverig overbeklædning, båret af præster til højtider) skabt af dronningen bliver afsløret. Samme dag vil de royale søstre modtage Gråstens rytteroptog ved slottet.