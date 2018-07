Se billederne: Dronningen afslørede resultatet af sit arbejde de sidste to år ved festgudstjeneste i Gråsten

For to år siden fik dronning Margrethe den opgave at brodere et nyt alterbordsforhæng - et såkaldt antependium - til Gråsten Slotskirke.

Det smukke forhæng blev i dag taget i brug ved en festgudstjeneste i den over 300 år gamle slotskirke, som også dronningen selv og hendes søster prinsesse Benedikte deltog i.

Dronningen har hentet inspirationen til det nye alterbordsforhæng i salmebogen og den kongelige families tilknytning til Gråsten gennem tiden. I mønstret ses blandt andet tre margueritter, der skal symbolisere dronningen og søstrenes tilknytning til Gråsten. Salmerne, dronningen har hentet inspiration i, er: "Alle mine kilder" og "Som tørstige hjort monne skrige".

Forhænget afløser i øvrigt et andet royalt produceret ét af slagsen. Det hidtidige forhæng skænkede dronning Ingrid i 1943 til kirken, og hun havde selv broderet og syet det under Anden Verdenskrig, hvor Gråsten Slot ikke kunne bebos af den kongelige familie. Dronning Ingrids alterbordsforhæng - der har en fredsdue i midten som det centrale motiv - vil senere på året blive udstillet i slotskirken.

