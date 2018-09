Se billederne: Den lille blev den store til årets rodyst

- Det betyder en masse, hvis vi kan vinde. Så kan vi håne dem et helt år. Vores hold er i rigtig god form. De har trænet i flere uger op til, kom det fra Nikolaj Groening, 3.G.'er på AGS.

Den store jævnbyrdighed på vandet fik AGS' publikum, der ellers var i klart mindretal, til at juble endnu højere og faktisk få overtaget på land.

Sønderborg: Der var fredag eftermiddag ikke roet mange hundrede meter på Alssund før nervøsiteten begyndte at bredde sig blandt størstedelen af det fremmødte publikum ved Alsion.

Hvor er det vigtigt. Det var nervepirrende. Vi lavede ikke nogen fejl. Vi troede også på det, for vi var godt forberedt.

Olivia Osborg og Mette Gade 3.G'er fra Statsskolen var slemt skuffede over nederlaget. Foto: Timo Battefeld

- Hvor er det vigtigt. Det var nervepirrende. Vi lavede ikke nogen fejl. Vi troede også på det, for vi var godt forberedt, siger Laura Møller Klemmensen, der også var i AGS-båden sammen med Emil Skursch og Laura Hansgaard.

Til tonerne af Queens "We are the champions" blev AGS-holdet behørigt hyldet, hvorefter flere af dem også hoppede i vandet og kravlede i land til store kram og kys.

- Det gik fantastisk. Vores plan var at starte stille og roligt ud. Finde vores rytme og så give den fuld gas det sidste stykke, siger Mathias Lorenzen, der var en af de fire roere på vinderbåden.

AGS-båden endte da også som klar vinder, hvorefter langt størstedelen af Statsskolens elever forsvandt som dug for solen. Det gjorde eleverne fra AGS derimod ikke. Flere af dem hoppede derimod i Alssund af bare glæde.

Ved vendingen var Statsskolen faktisk en anelse foran, men herefter tabte båden rytme og fart. Da de to besætninger for anden gang roede forbi Alsion, kunne alle se, hvor det bar hen.

Mathias Lorenzen fejrede sejren ved at springe i vandet og svømme i land til stor hyldest. Foto: Timo Battefeld

Øl og to gange fest

Jublen fra AGS'erne var forståelig, for skolen er ikke vant til at vinde - især ikke i nyere tid. De seneste ti år har gymnasiet med halvt så mange elever som Statsskolen, kun vundet to gange - senest i 2015.

Traditionen med, at Sønderborgs to gymnasier skal ro om kap, begyndte i 1980 nogle år efter, at Alssundgymnasiet så dagens lys. De første år i søfartsskolens tunge redningsbåde, siden i den lokale roklubs klinkbyggede og lakerede inriggere med fire årer.

Da søfartsskolen lukkede i slutningen af 1980'erne, var der tre år uden rodyst på Alssund. Traditionen blev taget op igen, og nu lever den som aldrig før. Efter fredagens dyst er facit 14 sejre til AGS og 21 til Statsskolen.

- Det er pissefedt endelig at vinde. Nu skal vi bare ud og have nogle øl. Det her skal virkelig fejres, siger Mathias Lorenzen, der ligesom resten af AGS-besætningen blev inviteret med til aftenens fødselsdagsfest på Statsskolen og senere videre til deres eget gymnasium, hvor der også var fest.