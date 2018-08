Se billederne: De små skabte festdag på plejehjemmet

Danske Diakonhjem fejrer 60 års jubilæum i år, og på Dalsmark Plejehjem blev det markeret med fællesskabsdag for både beboere og gæster.

- Det er hyggeligt at hjælpe til arrangementet, det vil vi ikke undvære, siger Jørn Rørholm, der sammen med ti andre frivillige giver en hånd til aktiviteterne ved Dalsmark Plejehjem.

Jørn Rørholm, som er formand for vennekredsforeningen, hjælper Sanojan med at lave hans pandekage færdig.

- Jeg skal prøve det hele sammen med mine venner, siger Sanojan på ni år, der er med til årsdagen for tredje gang.

I baghaven til plejehjemmet er der fuld gang i aktiviteterne, hvor børnene laver pandekager, spiller bold og klatrer i træer med reb, mens flere har stillet sig i kø til at få en tur på rickshaw-cyklen.

- Det er en fornøjelse at se så mange, både unge og gamle, deltage til arrangementet. Det er en god fest, siger kollegaen Lone Gabelgaard, der arbejder som social- og sundhedsassistent.

Hun står ved siden af bålet, hvor hendes skolekammerater fra Rinkenæs er i gang med at bage pandekager over de brændende gløder.

Dalsmark Plejehjem holder årlig festdag for femte gang. Arrangementet har fokus på udeliv og fællesskabet i alle aldre. Borgmesteren Erik Lauritzen (S) var blandt deltagerne til arrangementet.

Bredt samarbejde

For Dalsmark Plejehjem handler festdagen især om at knytte fællesskabet sammen på tværs af generationer ved at bruge naturen.

- Vi vil gerne samle nærsamfundet med aktiviteter, som alle har en interesse i. Og vores beboere er glade for alle de arrangementer, som vi laver udenfor, siger Maibritt Elm Nielsen.

Plejehjemmet har et fast samarbejde med Humlehøj-Skolen i Sønderborg, der kommer på besøg flere gange årligt. Også den lokale børnehave i Rinkenæs kommer forbi. For Anne Birgitte Johannsen giver det som lærer flere positive fordele:

- Vi giver eleverne en fin læring i samvær med de gamle ved at komme på besøg, og at de kan komme ud i naturen sammen med de ældre styrker relationerne, siger Anne Birgitte Johannsen fra Humlehøj-Skolen.

Karin Møller Hansen, beboer på Gråsten Plejecenter, er enig:

- Det giver noget fællesskab på kryds og tværs af alle aldre. Det synes jeg er godt at opleve, siger hun.