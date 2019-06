Se billederne: Damefrokosten gav den hele armen for 43. gang

Årets damefrokost i Sønderborg indeholdt visse forandringer som tapas og en ny værtinde, men ellers var alt ved det gamle med Kvindens Pris og Vi vil ha' flere Mænd fremført af Top Seven i vanlig lydhør stil med et strejf af mandestrip.

SØNDERBORG: "Vi vil ha' flere mænd, som vi kan ta' med hjem. Vi vil ha' store stærke bredskuldrede mænd. Og de skal føje sig. Og de skal bøje sig og ligge udstrakt, li' for fødderne af mig!" De uforlignelige traditionsrige sange gik atter over scenen med Top Seven ved instrumenterne, da damefrokost nummer 43 løb af stabelen i festteltet på ringriderpladsen lørdag aften. Her sang og skrålede 1200 kvinder lungerne ud af halsen til kendte sange som Sommer og Sol og Kvindens Pris. Stemningen var høj fra starten. Kvinderne ankommer i grupper og har været til forfest rundt omkring, så de er i højt humør ved indgangen, hvor måbende mænd på festpladsen ser dem indtage teltet, men her er det slut for menigmand. Mændene i teltet er samaritterne, beredskabet, orkestret og serveringspersonalet foruden en flok mandlige fotografer, der hvert år indtager teltet med klikkende kameraer. Det lader kvinderne sig ikke gå på af. - Skål piche, og skide vær' mæ' æ mandfolk, lyder det den ene gang efter den anden fra scenen.

Damefrokost-historie Tidligere værtinde Ester Fick har oplistet damefrokostense historie som byfestens store damefest siden 1976. Hun har noteret det stigende deltagerantal fra 100 i starten til 1200 i dag, men ellers har indholdet i høj grad været den samme. I 1996 var Falck på besøg, fordi en pige brækkede armen, og en anden brækkede benet. Dengang blev hattelauget også oprettet. I 2002 løb kassereren med kassen. I 2003 underholdt Birthe Kjær.

Foto: Ludvig Dittmann Damefrokosten er en rigtig glad venindefest. Foto: Ludvig Dittmann

Altid hjem til damefrokost - Jeg kommer hjem til damefrokost hvert år. Jeg kommer fra Sønderborg, men bor i Brørup. Der er de misundelige over, jeg skal hjem til damefesten, fortæller Nina Diekmann med en blinkende lygte i hatten. Temaet for årets hattekonkurrence er nemlig Byfesten 50 år, så der er masser af glimmer og guld i hattepynten. Et hold kaldet 24 karat vinder konkurrencen for den flottest hovedpryd med selvlavede hovedbeklædninger med guldbarer. Det er svært for dommerne at finde de rette vindere, men det udslaggivende er netop, at der er lagt stor personlig iderigdom for dagen. Vinder af hattekonkurrencen bliver Lisbeth Jensen, der har en hovedbeklædning, som kræver sit af nakkemusklerne og tæller både champagneflaske og flashlight. Ud på aftenen bliver dansen og stemningen mere løssluppen. Pigerne står på bænkene og synger. Ingen falder ned trods noget, der ligner halsbrækkende øvelser tilsat blå gajol i shots-stænger, som deles ud fra bælter båret af kvinder i festkomiteen. Der er også cocktails i baren og for første gang nogensinde tapas og ikke buffet. Så Rødekro Kro har anrettet 1200 tapas tallerkner og lige så mange dessertanretninger med brownies, ost og cheesecake.

Foto: Ludvig Dittmann Formand Karen Jørgensen hylder nummer tre i hattekonkurrencen Jytte Aaen. Foto: Ludvig Dittmann

Onslow - Vi er her, fordi vi synes, det er sjovt. Vi kender hinanden forskellige steder fra og har været til forfest. Vores blomsterpynt er lavet af kunstige roser, der har fået en gang guldspray, fortæller fire piger, der har taget plads ved en bordende med Bettina Frederiksen, Kværs, som den mest erfarne. En anden erfaren kvinde er den tidligere værtinde Ester Fick, der kender damefrokosten som mangeårig grand old lady for hele forehavendet. - Jeg synes, der er for få hatte i år. Tidligere gjorde vi meget ud af det. Andre gange har jeg syntes, hattene var for voluminøse og omfangsrige, men nu er der faktsik for lidt, fortæller Ester Fick, der selv har en fin hat med blomster og guldkant lavet af en modist. Efter desserten sætter Top Seven kolorit på showet med trommeslager Jacob Hakonsen i fri dressur som Onslow, Miss Hyacints svoger fra Fint skal det være. Trommeslageren halvstripper iført tætsiddende beskidt undertrøje og tangatrusser, og han lægger ikke skjul på noget som helst. Hans bare mås og stramme antræk vækker vild begejstring blandt de festende kvinder.

Foto: Ludvig Dittmann Skål piche, og skide vær' mæ' æ' mandfolk! Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Nina Diekmann fra Brørup blev nummer to i hattekonkurrencen over temaet Guld - Byfesten 50 år. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Der var stor iderigdom i hattene, selv om ikke så mange bar hovedpryd som andre år - her er der dog en, der har taget pokalen. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Mor og datter Charlotte og Ny Grau fra Hørup var til damefrokost for første gang med forgyldt hovedpryd. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Dem, der kke havde pynt på hovedet, havde det til gengæld i beklædningen. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Kvindens Pris og Sommer og sol giver høj stemning i teltet. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Louise Duus Overgaard, Skovby, og Maria Bjerregaard Greve, Tørsbøl, forrest havde sammen med veninderne Bettina Frederiksen, Kværs, og Sofie Marie Richelsen, Vester Sottrup, guldsprayede blomster i hovedpynten. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann 24 Karat vandt hatte-holdkonkurrencen med selvlavet hovedpryd med guldbarer og fik stort tillykke af værtinde Karen Jørgensen. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Der bliver taget mange selfier til damefrokosten. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Lisbeth Jensen vandt den individuelle hattekonkurrence med denne kreation. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Guldkroner var et godt bud på Byfesten 50 år. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Damefrokosten er en kærkommen anledning til at more sig med veninderne. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Det mandlige serveringspersonale bliver altid fejret stort. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Rundesang og bægerklang og høj stemning er en uforlignelig del af damefrokosten. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Ikke et ord om guldfest! Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Stående på bænkene synger damerne årets slagsange igen og igen. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Her er der vist ingen tvivl om byfestens 50 år. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Vinger og hovedflet i guld. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Kvindernes hjerter banker for byfesten. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Lisbeth Jensen bar vinderhatten med værdighed. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Kærligt møde mellem gamle veninder. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Der var en fortættet stemning i teltet. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Damefrokosten samler hvert år 1200 kvinder. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Ud på aftenen indtages dansegulvet. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Den årlige fest for kvinder er et venindemøde. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Dans til Top Sevens kendte melodier. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Damefrokost er hjerternes fest. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Shots og drikkeligt fra fad i forskellige variationer. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Forgyldt, festligt og fornøjeligt. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Kvindernes Pris og Sangen om Sønderborg er tilbagevendende hits år efter år. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Top Seven er synonym med damefrokost i Sønderborg. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Det krævede vedvarende forsyninger at være til damefrokost. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Dans i teltet til langt ud på natten. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Skål i skuret! Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Det er rart at være sammen med veninderne. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Kvinderne er tæt på orkestret Top Seven. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Et bad i mængden af veninder. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Og de skal føje sig, og de skal bøje sig, sang kvinderne om mændene. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Guldhatte og en tår over tørsten som et led i damefrokosten 2019. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Humøret er højt i gode veninders lag. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Top Seven kender repertoiret til damefrokosten. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Ja, og så var der lige noget, jeg gerne ville fortælle. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Stemningen er høj på bænkeraderne. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Nina Otten fra København på bænken under en af aftenens sange. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Da Onslow kom på scenen i bar figur, var der vild begejstring. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Klokken 22 åbner teltet for mænd og kvinder, der ikke har været med i damefrokosten. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Ser vi ikke bare godt ud! Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Dansen på bænken er frygtesløs og halsbrækkende. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann To piger på hat med hinanden. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Vi kvæde vil en vise... Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Forgyldte og feststemte kvinder i teltet. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Karen Jørgensen og Top Seven forsanger Peter Vollstedt. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Rosevin med selfie. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Flag i hatten ud på aftenen. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Feststemte kvinder i nattelyset. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Et møde mellem gamle bekendte. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Venindetræf til damefrokost. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Knuselskeligt samvær. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Har jeg nogensinde sagt, du er min hjerteveninde. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Smil veninder imellem. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann En skål for venindefesten. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Hattepryden fik ben at gå på.. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Kvindefest med 1200 deltagere. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Juhu, for en fest. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Damefrokost for fuld musik. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Værtinden i lystigt lag. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Bettina Frederiksen med hovedpynt. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Skål for en fest. Foto: Ludvig Dittmann