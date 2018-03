Se billederne: Børn var vilde med høvdingebold

- Det er sjovt spil, fordi konkurrenceelementet er så stort. Det er en fordel at gå eller have gået til håndbold, for så er man god til at skyde. Man skal også være gode til samarbejde og lytte til hinanden. Det er vi, siger de tre fra Dybbøl.

I 2010 gik DR sammen med Dansk Skoleidræt og Nordea-fonden om at arrangere en høvdingeboldturnering for 4. og 5.-klasserne i landets skole. Siden har Dansk Skoleidræt holdt ved med indledende stævner i dens 15 kredse, som hver finder en kredsmester, der deltager til DM i høvdingebold.

Høvdingebold fik en renæssance, da DR1 i 2009 sendte en række udsendelser, hvor en blanding af almindelige mennesker og kendisser dystede i spillet i den bedste sendetid. Programmet blev et hit ikke mindst takket være Anders Lund Madsen, der var kommentator under spillene sammen med DR's egen sportsreporter Andreas Kraul.

Dyster også i Gråsten

Reglerne for høvdingebold har mange variationer, men fælles for dem alle er, at der er to hold, hvor spillerne skal undgå af blive ramt af bolde kastet af modstanderne.

I den kendte udgave fra tv er man delt op i to hold - hvert hold har en høvding, hvis opgave er at stå bag modstanderne. Hvis alle spillerne på ens hold er "døde", er det høvdingens sidste opgave at skulle ud i marken og fungere som en almindelig kriger.

Det hold, som først får dræbt alle på modsatte hold, vinder runden. I Augustenborg Hallerne var der syv på banen, hvoraf mindst tre skulle være piger. Der blev kæmpet over to runder. Vandt hvert hold en runde, skulle de to høvdinge duellere imod hinanden om sejren.

- Vi tabte desværre den første kamp 2-1. Det var en tæt kamp, så det var nederen. Men vi skal nok komme igen, sagde Kathrine, Laura og Willads fra Dybbøl-Skolen.

Der har også været lokale stævner i Aabenraa, Tinglev og torsdag i Gråsten. Over 1.000 børn fra 4.-5. klasse har været med.