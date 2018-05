Se billederne: Børn gav den gas til OL i Sønderborg

Fakta

Efterlever de tre børneolympiske værdier fællesskab, færdighed og fairplay. Det inkluderer ud over atletik også bowling, bueskydning, roning og svømning. Parasport indgår også i Skole OL. Fælles for alle sportsgrene i Skole OL er, at det er hele klassen, der konkurrerer sammen som et hold.Skole OL arrangeres af Danmarks idrætsforbund (DIF) i samarbejde med Dansk Atletik Forbund og forbundene bag de andre sportsgrene. Det er gratis at deltage i Skole OL, dog afholder skolerne selv transportudgifterne til lokalstævnerne. Til Skole OL Finalen dækker Skole OL 2/3 af transportudgifterne for deltagne klasser samt overnatning til de klasser, som kommer langvejs fra.