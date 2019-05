I sin 1. maj-tale kaldte Benny Engelbrecht statsministeren for sin nedslidte kollega, der trænger til at trække sig fra sin post. Talerne til Socialdemokratiet og LO Sønderjyllands morgenappel i Guderups forsamlingshus, Hos Risa, drejesde sig om fol

Guderup: Benny Engelbrecht (S) og borgmester Erik Lauritzen (S) talte om det forestående folketingsvalg til morgenappellen 1. maj i forsamlingshuset Hos Risa i Guderup.

- Jeg har en kollega, der trænger til en hjælpende hånd. Han ligner en, der ikke længere energien til sit hårde arbejde. Min kollega hedder Lars, og selvom han kun er 54 år, synes jeg han trænger til at trække sig tilbage. Fra politik må forstås, indleder Benny Engelbrecht (S) sin 1. maj-tale.

Herefter fokuserer Benny Engelbrecht på de mennesker i samfundet, som bogstaveligt talt er nedslidte efter et langt arbejdsliv med fysisk hårdt arbejde.

- Vi socialdemokrater vil indføre en ret til tidligere folkepension. En ret, som skal afgøres af objektive kriterier i en model lavet i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, fortæller Benny Engelbrecht (S), og refererer til socialdemokratiets udspil om folkepension i februar.

Udover bedre forhold for de nedslidte, lover Benny Engelbrechts også investeringer i uddannelser, ældre-området og at Danmark skal have en klimalov.