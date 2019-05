Se billederne: 3.500 kvinder skyndte sig afsted til Ladywalk

En tom parkeringsplads stod tilbage, da startskuddet til Ladywalk lød kl. 18:30. Over 3.000 kvinder var for længst taget på gåtur i det grønne med venner og nye bekendtskaber.

Sønderborg: Selvom mørke regnskyer svævede faretruende over byen, så var det ikke noget, der standsede knapt 3.500 kvinder fra at deltage i det årlige motionsevent Ladywalk.

Ja, faktisk var størstedelen stukket afsted over alle bakker, inden startskuddet lød kl. 18:30. Kun en håndfuld hold var tilbage på parkeringspladsen ved SFS-Hallen i Sønderborg, og de travede rask ud af startfeltet, da de opdagede, at der manglede over 3.000 kvinder.

- Det er ikke os, der er sent på den - det er de andre, der går for hurtigt, lød det fra to af de sidste Ladywalk-gængere, som dog foretrækker at være anonyme.