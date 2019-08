Se billederne: 14 ton møllehat blev løftet af Dybbøl Mølle

Dybbøl: Den historiske Dybbøl Mølle skal restaureres, og derfor har det været nødvendigt at tage hatten af. Begivenheden trak tilskuere til fra både nær og fjern. En bus med turister fra Tyskland nåede lige forbi inden, møllens hat skulle løftes. Jens Peter Rasmussen, formand for bestyrelsen for DSI Dybbøl Mølle havde sendt en invitation ud til interesserede tilskuere. Jens Peter Rasmussens fulgte også selv med i processen. - Det er en kæmpe lettelse, det er dejligt at se, at møllehatten nu står sikkert på jorden. Der er altid noget nervøsitet, når så store ting skal flyttes. Men jeg stoler nu også på møllebyggerne og kranfirmaet, de er fantastiske. De er eksperter i det, de laver, intet er overladt til tilfældigheder, fortæller Jens Peter Rasmussen. Planlægning af hattens løft har taget et par uger, og for at kunne balancere med den 14 ton tunge møllehat, har kranen haft brug for 80 ton balast som modvægt. Siden vingerne blev taget ned, har møllen været omgivet af et stillads. Møllebyggeren Morten Pedersen forsikrer om, at stilladset fjernes hurtigst muligt, så møllen er tilgængelig igen. Han regner med, at møllen og hatten igen kan forenes om fire uger. Møllen og hattens konstruktion ændres, så det i fremtiden bliver lettere at vedlige nationalsymbolet. - Vi skulle egentlig reparere noget i muren, for at gøre det, er vi nødt til at pille toppen af. Det passer så fint med, at det hele trænger til en fornyelse. Vi kommer til at ændre i konstruktionen, sådan at vi i fremtiden ikke skal igennem den samme proces, hvis noget skal ordnes. Det tager lang tid, og voldsomt meget arbejde, at pille vinger og møllehat af. Så i fremtiden vil vi gerne undgå det, fortæller Claus Pihl, som til hverdag vedligeholder den gamle mølle.