Sønderborg: I årtier har kirkegængere i Sct. Marie Sogn skullet trave gennem det indre af Sønderborg, når de har skullet fra kirken til menighedshuset eller omvendt.

Men fra maj 2021 kan det være slut. Da håber menighedsrådet, at sognet kan tage et nyt menighedshus i brug, bygget nord for kirkens kapel skråt over for Sct. Marie Kirke.

Mandag udskrev menighedsrådet en arkitektkonkurrence, hvortil tre arkitektfirmaer er blevet indbudt. Senest 21. oktober skal de komme med et bud på en bygning, der skal rumme både kontor til medarbejdere og lokaler til foredrag, konfirmationsundervisning, møder og kirkekaffe.

Menighedshuset skal opføres på kirkens egen grund grænsende op til kirkegården. Herfra er der under 100 meter til kirkedøren.

I dag er der 700 meter til menighedshuset, der ligger Østergade 1 lige over for det tidligere domhus.

- Af samme grund serverer vi kirkekaffe i kirken, hvor folk er nødt til at stå op. Kirken er slet ikke egnet til kirkekaffe, forklarer Ejler Skjerning, formanden for Sct. Marie menighedsråd.

- I de 20 år, jeg har været med i menighedsrådet, har vi ønsket et menighedshus, så lå tættere på kirken. Også tidligere har skiftende menighedsråd arbejdet for det. Men hver gang er det faldet, fordi det har været svært at finde et egnet sted, fortæller han.