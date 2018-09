Der var lagt op til et brag af en koncert, da det tyske schlagerband Münchener Freiheit fredag aften gik på scenen i Broager Hallen for at fyre den max af.

Broager: 1130 publikummer havde sikret sig en af de eftertragtede billetter til denne fantastiske musikalske oplevelse, der løb over scenen i Broager Hallen fredag aften. Som opvarmning til Münchener Freiheit var Micahel Vogensen og Morten Petersen på scenen for at præsentere publikum for en række danske og udenlandske hits.

Publikum kom hovedesageligt fra Sønderjylland, hvor man har et godt kendskab til den tyske schlagermusik. Men der var også publikum med fra København, Aarhus, Horsens - og selvfølgelig Tyskland.

-Vi har været i gang med forberedelserne i et år, og har glædet os meget. Det er vores første store koncert, så det var lidt nervepirrende at kaste sig ud i. Men det bliver ikke sidste gang. Vores næste store arrangement bliver den 24. november, hvor vi holder stor julefrokost med musikalskunderholdning af Henriette Sonne, siger Mette Labori, der er formand og Malene Munk Møller der er bestyrelsesmedlem i Broager Kultur, der har eksisteret i fem år. Det er dog det seneste år, der for alvor er kommet gang i den og det er målet at det skal blive ved med at være.

Ved indgangen hang en tavle, hvor publikum kunne skrive forslag til bands, de gerne vil høre i Broager Hallen.

Koncerten er blevet til med hjælp fra en lang række sponsorer, der bl.a. har gjort det muligt, at investere i en ny scene på 48 kvadratmeter.

-Jeg havde i lang tid søgt efter billetter og koncerter med Münchener Freiheit, men det var ikke noget her i nærheden. Jeg kontaktede dem derfor og spurgte, om de ikke havde lyst til at give koncert i Danmark - og det ville de gerne. Det er tysk nostalgi og henvender sig nok mest til det modne publikum, siger Mette Labori, der selv er stor fan af denne musikgenre.

-Der er en fantastisk stemning og fantastisk musik. Det er en kanon aften, hvor vi bare skal hygge os og skråle med, sagde Gitte Larsen, der var kommet i god tid for at få plads foran scenen.