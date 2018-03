Scenetæppe brændte på Sønderborghus - folk kom ud i tide

Der gik sent søndag eftermiddag ild i et stort scenetæppe i den store sal på det kendte regionale spillested og medborgerhus i Sønderborghus. Ilden blev hurtigt slukket, og alle folk kom ud i sikkerhed.

Sønderborg: En flåde af brandbiler og andre udrykningskøretøjer fra Sønderborg Brand & Redning, med assistance fra Ullerup Frivillige Brandværns store tankvogn, rykkede 17.37 ud til en ildebrand på spillestedet og medborgerhuset Sønderborghus midt i Sønderborg centrum. Her var Sønderborg Jazzklub netop i færd med at lukke folk ud fra en koncert med pianisten Zier Romme Larsen, der sammen med tre andre havde givet en gang moderne jazz for omkring 100 tilskuere og frivillige.

- Pludselig går der så ild i scenetæppet, der vel er 40 år gammelt. Jeg ved ikke, hvad der sker - om det er en lampe eller noget. Men jeg griber en brandslukker og går i gang, fortæller Carsten Nicolaisen, der er formand for Sønderborg Jazzklub til JydskeVestkysten straks efter koncerten er slut, og ilden slukket.

Brandfolkene går også straks i gang med at slukke ilden, og der sendes røgdykkere ind i den store sal oppe under taget, hvor koncerten foregik.

- Det er en lille brand, men med virkelig stor røgudvikling, fortæller indsatsleder Pia Hamann, Sønderborg Brand & Redning.

- Vi får hurtigt slukket ilden, og nu er vi i gang med at lufte hele huset ud. Heldigvis er publikum akkurat lige lukket ud, og der er vist nogle få musikere og andre i salen, ved scenen og bag scenen. Vi får alle ud, og fortsætter nu med at lufte ud, fortæller Pia Hamann.

Sønderborg Brand og Redning satte også noget af det nyeste indenfor beredskabet i arbejde. Nemlig en kraftig drone, der fløj op i højde med salen for at filme ind af vinduerne, og især på taget - samtidig med, at den målte temperaturen på taget. For at sikre, at der ikke skulle være varmt og ilde inde under de røde teglsten.

Lars Ole Hansen er daglig leder af Sønderborghus, og han fortæller, at der aldrig udviklede sig egentlige flammer.

- Der var gløder og en del røg, og når der var så meget røg, var det er blandt andet fordi, tæpperne er imprægneret med noget særligt brandhæmmende stof. Alle koncertgæster var lukket ud et kvarter før, vi ser det ryger oppe under loftet, og der er gløder i tæppet, siger han.