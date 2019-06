Scene, øl og ringriderpølser er klar til 25.000 Bon Jovi-gæster

Selve scenen blev bygget færdig søndag eftermiddag, og mandag begyndte opbygningen med udstyret. 253 mand fra Bon Jovis tour tager fra by til by for at bygge scenen op. I alt har 1200 frivillige fra Sønderborgs foreningsliv hjulpet til med opbygningen. Tirsdag vil 800 frivillige hjælpe til i barer, på parkeringspladsen og som vagter.

- Vi kan ikke nå at bygge den samme scene op og bryde den ned, inden vi skal være klar i næste by. Først kommer et hold og bygger scenerammen op, og nu kommer vi dagen før koncerten med skærme, lyd og lys, fortæller Lou Morrilai, der arbejder i tourledelsen.

Sønderborg: Mandag var der et vrimmel af mennesker, som var ved at bygge op til den største koncert i Sønderborg nogensinde. 25.000 publikummer skal tirsdag aften se Def Leppard og Bon Jovi på Kær Vestermark. 18 lastbiler bragte udstyret hen til scenen, hvor 100 mand arbejdede på at sætte udstyret op.

Pressen får et kig ind i Bon Jovis backstagelokale på 400 kvadratmeter og et kig på en af Bon Jovis læderjakker til koncerten. Foto: Ludvig Dittmann

Garanti fra kommunen

Borgmester Erik Lauritzen var mandag på pladsen for at se opbygningen. Kultur I Syd ved allerede nu, at koncerten vil give underskud med 25.00 solgte billetter. Byrådet besluttede sidste år at stille en underskudsgaranti for koncerten. Sønderborg Kommune betaler op mod tre millioner kroner i underskudsgaranti.

- Vi har sagt A, så skal vi også sige B. Jeg er glad for, at nogle vil prøve det her koncertområde af, og jeg er glad for, at det er lokale, der gør det, sagde Erik Lauritzen.

Underskudsgarantien er bygget op på den måde, at koncertarrangøren selv dækker underskud på op til en million kroner. Sønderborg Kommune dækker underskud mellem en og to millioner kroner. Underskud mellem to og seks millioner kroner deles mellem koncertarrangøren og kommunen. Resten af et underskud på over seks millioner kroner skal finansieres af koncertarrangøren selv.