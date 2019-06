Sankthansfest genopstod i den gamle præstegård

Sankt Hans

Sankt Hans er Johannes Døberen, prædikanten der ifølge Det Nye Testamente forstod sig selv som en forløber for Jesus. Navnet Hans er en almindelig dansk forkortelse af navnet Johannes.Johannes Døberen døde på dramatisk vis, da han efter at have kritiseret den jødiske konge for at have giftet sig med sin søster blev fængslet og siden halshugget.



Til sankthans fejrer vi Johannes Døberens fødselsdag, som falder den 24. juni. Sankt Hans aften er aftenen før hans fødselsdag, ligesom vi i Danmark fejrer juleaftensdagen før juledag.



At lave ild og brænde bål er en gammel måde at holde det onde væk på, som man i århundreder praktiserede, ikke kun til sankthans, men flere gange om året. Ingen ved præcis hvor længe, men i hvert fald siden 1600-tallet og måske helt tilbage til middelalderen eller længere endnu.



Heksen kom først på bålet i løbet af 1920'erne og 1930'erne, formentlig under indflydelse af tyske håndværkere, som fra dele af Tyskland og Østrig kendte til skikken med at brænde en strådukke på sankthansbålet. En strådukke, der symboliserede det onde, og som selvfølgelig skulle brændes for dermed at få det onde til at forsvinde.



Kilde: Kristendom.dk