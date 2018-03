Sankt Annæ og Sønderjysk Pigekor i samstemmig korsang

Kirkekoncerter: Et par snese piger fra Sankt Annæ Gymnasiums sangskole og Sønderjysk Pigekor har sunget i to kirker og lært hinanden at kende den forløbne weekend.

BROAGER: Det runger under hvælvingerne i Broager kirke, når 100 piger fra et københavnsk og et sønderjysk sangkor oplader deres røst forud for en fælles kirkekoncert. 33 piger fra Sankt Annæ Gymnasiums sangskole har været på besøg i det sønderjyske som led i en årlig udveksling de to kor imellem. Koncertgæsterne har høstet frugterne af samarbejdet i form af gratis korsang i Ketting kirke lørdag og Broager kirke søndag. Her rullede pigerne op og ned ad kirkegulvet med deres kufferter, for efterkoncerten gik turen hjemover igen.

- Pigerne på 6.-7. klassetrin medvirker ved højmesse i Hellingåndskirken enkelte søndage, og så er de Lucia piger, så de har haft en travl jul i hvidt. Sankt Annæ pigekor er en pendant til Københavns Drengekor, og de har i den alder været meget mere ude at rejse end pigerne, for det skal drengene, inden deres stemmer går i overgang. De har været i Australien og på De Vestindiske Øer. Det her er pigernes første tur, og de kan nu tage hjem og fortælle, de har været i udlandet, for flere har været en tur over grænsen med deres værtsfamilier, siger tilsynsførende på turen Ann-Jean Paulsen.

- Udvekslingen er en fordel for begge parter, som alle har udbytte af. Alene det at prøve andre dirigenter og se, hvad gør de andre kor, er en oplevelse. Vi var i København sidste år. For os er oplevelsen ud over korsangen en shoppetur på Strøget fortæller lederen af Sønderjysk Pigekor Mette Rasmussen, der herser med pigerne for at få dem op i det rigtige stemmeleje og tone.