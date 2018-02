Sangen kitter Alsion sammen

Sønderborg: Da Alsion åbnede i 2007, blev det fyldt med studerende, professorer, administrerende direktører, forskere, kokke, rengøringskoner og klassiske musikere.

- Så når vi sad i kantinen var det meget sådan: Tør jeg tale med ham den der direktør eller hende rengøringskonen. Vi er mange kulturer - arbejdsmæssigt, men også mange forskellige nationaliteter, fortæller Grace Macura. Hun læste på Syddansk Universitet (SDU) for en halv snes år siden, og hun ville gerne gøre noget for at kitte alle de forskellige mennesker, der havde en stor del af deres liv i det samme hus, sammen.

- Hvad kan bringe mennesker sammen? Det kan sang og musik. Så derfor, siger Grace Macura. Hun er nu underviser på Business College Syd - Det Blå Gymnasium - Sønderborg Handelsskole. Men denne søndag er hun tilbage på Alsion for at deltage i Alsionkorets ti års fødselsdag. Det er lidt som at have et ekstra barn - ud over de tre drenge, hun har - der nu fylder rundt.

- Jeg er tilbage, fordi jeg elsker at synge, siger hun. Lørdag og søndag har de 30 sangere øvet under deres faste korleder, Johan Korsfeldt.