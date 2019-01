- Jeg er dybt taknemmelig over, at Sønderborg Kommune støtter os i det her. Det betyder så meget for os. Vi har været så glade for musikskolen, men vi er blevet for store. Jeg glæder mig til, at jeg kan give mine ansatte ordentlige arbejdsforhold. Vi har levet i plastikposer, hvor vi har båret noder fra sted til sted. Nu kan vi lægge vores ting på et bord og tage hjem og komme tilbage næste dag, siger chefdirigent Mette Rasmussen.

Det er en stor dag for de frivillige og bestyrelsen i Sønderjysk Pigekor, som længe har sukket efter mere plads og bedre forhold. Om onsdagen på korets ugentlige prøvedag er Sønderborg Musikskole på Skovvej et virvar af 200 sangere, dirigenter, musikskoleelever og forældre. Nu får det sønderjyske kor sit helt eget sted på kasernen.

Sønderborg: En stor julemandskane i træ fylder næsten hele elevatoren på den tidligere kaserne i Sønderborg. Den bliver kørt op på fjerde sal, hvor den bliver skubbet ind i et stort rum med andre julerekvisitter. Det er Sønderjysk Pigekor og Drengekor, der blandt andet er ved at flytte sine ting til de årlige julekoncerter ind på en etage med 1600 kvadratmeter på kasernen.

Byrådet har sat 7,5 millioner kroner af til et nyt sang- og dansecenter for Sønderjysk Pigekor og Drengekor samt Sønderjyllands Danseakademi. Indflytningen på kasernen er derfor en midlertidig løsning. Kulturudvalget har sat 750.000 kroner af til renoveringen af etagen på Sønderborg Kaserne.Koret har sidste korprøve på Sønderborg Musikskole næste uge. Onsdag den 16. januar flytter alle 200 sangere ind på kasernen. Næste store projekt for pigekoret er at skaffe et flygel til den store prøvesal samt arbejde på et af årets store begivenheder: 25 års jubilæumskoncerten i maj.

Base for børnene

Der bliver ved med at komme ting op og ud af elevatoren. Rekvisitter, møbler og tøj. De mange ting har stået på Sønderborg Musikskole samt i private lader. Nu bliver det hele samlet et sted. På etagen er der også plads til personalerum, køkken og hyggerum til børnene, når de holder pause. I auditoriet kan forældrene sætte sig, mens de venter på børnene.

- Nu skal vi til at gøre det hyggeligt og hænge plakater op på gangen. Det er meget vigtigt, at det bliver hyggeligt. Det skal være en base for børnene, som ud over at synge, også skal være trygge her, siger Mette Rasmussen.

Prøvesalene har tykke mure og gamle vinduer ud mod det nye hotel.

- Jeg er ikke bange for lyden. Vi har ikke prøvet at holde korprøver her, så vi er spændt på det. Men det bliver ikke noget problem, siger Mette Rasmussen.