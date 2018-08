Sang giver glade børn

Sønderborg: Børnehuset Toften er en del af det nationale projekt "Sangglad", som støttes af Nordea-fonden og Sønderborg Kommune.

Børnehuset har netop færdiggjort det første år af projektet og modtaget "Sangglad" certifikatet, som gør institutionen til en sangbørnehave. Det betyder, at personalet i Børnehuset Toften kan noget særligt med sang og musik, og at det er en integreret del af børnenes hverdag. - Vi har altid haft fokus på det musikalske, men projektet har målrettet vores pædagogiske arbejde med sang. Vi skaber et fundament og en forståelse for, hvad musik er og kan. Vi vil gerne udvide deres viden om musik, så vi har bl.a. introduceret de ældste børn til noder, siger daginstitutionsleder Pia Stoffer Jensen.