Samtidskunst i Multikulturhuset

Sønderborg: Fra den 10 marts er der igen mulighed for at stifte bekendskab med byens aktuelle samtidskunst, når Sønderborgudstillingen 2018 I&II slår dørene op og inviterer inden for i Multikulturhuset på havnen.

Årets udstilling omfatter de 14 medlemmer af foreningen og spænder fra maleri over grafik og tegning til stedspecifik installations kunst.

Som noget nyt er der også blevet plads til to gæsteudstillere i form af Hanne Kaas og Gunnar Bøhrnsen. Sønderborgudstillingen 2018 I&II bliver åbnet af formanden Jesper Kristiansen ved en fernisering lørdag klokken 13, hvor der også vil være mulighed for at snakke med kunstnerne og nyde et glas vin.