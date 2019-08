Nybøl: Søndag 25. august kl. 16 kan man høre salut med geværer ved Nybøl Kirke. Danske soldater og en preussisk officer i uniform deltager i en markering af, at tre historiske mindetaler har fundet deres plads på gavlen af kirkens kapel, som nu er indrettet til kontor.

Mindetavlerne hang tidligere på Nybøl Skoles gymnastiksal, som stødte op til kirkegården. Men for tre år siden blev bygningen revet ned for at give plads til et børneunivers.

Mindetavlerne fortæller om navngivne preussiske og danske militærfolk, som blev hårdt såret under stormen på Dybbøl Skanse i 1864 og efterfølgende døde på lazaret i Nybøl.

Det vil Arne Jessen fra Lokalhistorisk Arkiv Sundeved fortælle om til markeringen, hvor der også vil være taler af Christel Leiendecker, Sønderborg Kommune, Ruth Hansen, Nybøl Menighedsråd, og Povl Callesen, Lokalhistorisk Arkiv Sundeved.

Det lokalhistoriske arkiv står bag arrangementet i samarbejde med Nybøl Menighedsråd.

