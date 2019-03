Salmer og længsel i kirken

Sønderborg: Onsdag formiddag var 100 elever fra 5. klasser i Sønderborg Kommune samlet til salmesangsprojektet 'Hvor regnbuen ender' i Sct. Marie Kirke. I løbet af nogle timer blev der arbejdet med salmer, udtryk og musik. Eleverne blev præsenteret for en række salmer og filmklip fra 'Narnia' samt et længselstræ, hvor der blev plukket længselsord, der skulle fortolkes.

Det var sognepræsterne Malen Freksen og Ulla Hermann, der sammen med Malene Samsø Nielsen fra Sønderborg Kommune, førte eleverne gennem dagens program, mens organist Anne Agerskov stod for orgelmusikken.

- Vi skal synge både nye og gamle salmer, som introduceres både på indholds- og melodisiden, og dermed inddrager fagene dansk og musik. Projektet holdes for at give elverne en større viden og et mere nuanceret indtryk af hvad salmer egentlig er, siger sognepræst Malene Freksen.

Klasserne har arbejdet med emnet og salmerne op til salmesangsfinalen i Sct. Marie Kirke.

- I starten syntes jeg, det lød kedeligt. Men da vi først kom i gang med projektet, viste det sig, at det alligevel var spændende nok, siger Mathias Petersen, der sammen med de andre elever sang med, så godt han kunne.

Det er Sønderborg Kommunes House of Citizenship, der har arrangeret salmesangsprojektet.