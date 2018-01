Sag om sex-videoer: Fem fra Sønderborg Kommune sigtes

Det var Facebook, der opdagdede, at to videosekvenser og et billede med seksuelt materiale med personer under 18 år blev delt hyppigt blandt unge på chat-platformen Messenger. Delingerne foregik frem til efteråret 2017. Facebook adviserede derfor de amerikanske myndigheder, som virksomheden er forpligtet til. Herefter gik oplysningerne via Europol til dansk politi, som mandag indleder sagen under navnet Umbrella. Arkivfoto: Sean Kilpatrick/AP