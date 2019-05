Sætter du lys i vinduerne 4. maj?

Elke Brammann, Sønderborg Ja, selvfølgelig sætter jeg lys i vinduerne. Jeg er jo født i 1944, og det har vi gjort, siden jeg var barn.Jeg går også til 4. maj-koncert i Augustenborg. Før var den på slottet, og der var en fin lysallé frem til indgangen. Nu foregår det i Augustenborg-Hallerne, men jeg kommer. Tidligere havde mange flere lys i vinduerne. Storegade i Augustenborg kunne være helt oplyst. Nu er jeg flyttet til Sønderborg og ved derfor ikke, om der stadig tændes lige så mange lys i Storegade, men jeg frygter, at det ikke er tilfældet. Foto: Birthe Juul Mathiasen

Benny Petersen, Felsted Ja, vi sætter lys i vinduerne. Vi gør det for at mindes de faldne i krigen.Vi begyndte, da min bror døde af kræft for 25 år siden. Det skete 1. maj, så lysene er også for at mindes ham, men samtidig er det en tradition, som jeg har fra både mine bedsteforældre og forældre. Foto: Birthe Juul Mathiasen

Cecilie Uldbjerg, Dybbøl Det er lidt forskelligt, om min familie tænder lys. Nogle gange kører vi i stedet rundt og ser på lys i vinduerne, blandt andet forbi Ahlmann-Skolen. Det er en hyggelig tradition. Hvorfor man sætter lys i vinduet? Jo, det er for at fejre befrielsen efter anden verdenskrig. Under krigen skulle man jo have gardiner for vinduerne, så der ikke slap lys ud. Da befrielsen kom, rev man gardinerne ned og tændte lys. Foto: Birthe Juul Mathiasen