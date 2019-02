Holdene skulle ellers have kørt skoleåret ud, men skolelederen meldte i begyndelsen af året ud, at de stoppede ved udgangen af januar, fordi det ikke var lykkedes ham at skaffe de nødvendige 650.000 kroner til at fortsætte. Han har forgæves søgt midler hos 15 forskellige fonde og puljer.

Sønderborg: Det har været en hård uge for personale og ikke mindst en række unge på Sønderborg Ungdomsskole. Efter mere end fem succesfulde år med COOL, der står for Change Of Our Lives, er otte ud af 13 hold på ungdomsskolen med kort varsel blevet lukket.

Stadig ansøgninger ude

Kort fortalt har COOL været for unge, der ikke synes af passe ind i fællesskabet, isolerede sig, ikke bevægede sig og måske endda blev væk fra skolen. I grupper på maksimum otte af samme køn mødtes de tre timer om ugen i 36 uger og lavede forskellige ting sammen for eksempel sport, mad, lejrture og meget mere.

- COOL giver deltagerne et kærligt los i røven til at være sammen. Det er super sundt at være en del af et fællesskab. Det giver trivsel. Der er dannet mange venskabet gennem det her, fortæller Ole N. Rasmussen.

Siden 2013 har knap 400 unge deltaget i COOL. Første år var der seks hold. Det blev året efter til ni og siden har der årligt været 13-15 hold. Et år har COOL været finansieret af budgetmidler fra Sønderborg Kommune, mens det de andre år er det sket med penge fra fonde og puljer.

- Jeg har stadig to ansøgninger ude. Hvis vi er så heldige at få nogle penge, så håber jeg, at elever og undervisere er friske på at være med igen. Hvis nogen har de 650.000 kroner, skal de være meget velkommen.