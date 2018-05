Sådan lyder foråret om natten ved Sønderborg

Sønderborg: Det tidligere militærområde på Kær Vestermark er under udvikling som Sønderborgs nye rekreative område. På Sønderborg Kommunes aftenvandring 17. maj er den lille grønne løvfrø i fokus. Måske får man også nattergalen at høre.Selvom løvfrøen er på landsplan er sjælden, er den udbredt over det meste af Als og i den "bynære del" af Sundeved. Den kan kun leve i rene, lavvandede og solrige vandhuller og søer, og for at disse ikke gror for meget til, skal de plejes med mellemrum, enten af mennesker, eller ved at søbredderne afgræsses af kreaturer. Ellers kan løvfrøen ikke yngle i dem, da vandet er for koldt til denne sol-elskende art.Nattergalen kan normalt høres ved Kær Vestermark, og vi håber at høre den, inden arrangementet slutter ved 23-tiden. Men ellers er den ofte mest aktiv fra midnat og frem til kl. 05.Mødestedet er raste- og udkigsstedet "Støvlen" på Skydebanevej kl. 21. Man skal huske gummistøvler, da turen også går udenfor stier og veje. Den slutter kl. 23.