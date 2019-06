Så må gassen godt sive fra Kværs

Et flertal i byrådet minus Dansk Folkeparti har vedtaget den lokalplan, der skal give plads til et stort biogas anlæg trods lokal modstand. Den grønne omstilling tvinger os til det, lyder det samlet fra tilhængerne.

Sønderborg: Det kan godt være, at sagen om et biogas anlæg ved Kværs nu er politisk afsluttet, men gassen var bestemt ikke gået af ballonen i byrådssalen, da sagen onsdag blev debatteret og en lokalplan vedtaget. Modstanden var således til både at føle og høre, da Stefan Lydal (DF) fremlagde sin modstand ledsaget af klapsalver fra tilhørerne.

- I vil sikkert helst høre, at vi nu på den anden side af folketingsvalget og Jan, der ikke er blevet valgt, fortryder og stemmer for. Men det gør vi ikke i Dansk Folkeparti. Vi lytter til folk og deres bekymringer. Og vi lytter også til Project Zero-visionen, der siger, at omstillingen skal ske med borgerne og ikke i mod. 200 sider med høringssvar viser, at Kværs er en dårlig placering. Det kan ikke bære det trafikalt. Glansager ligger fint, og her ville Aabenraa planer med biogas i Kliplev være bedre. Der kan jo trækkes rør til Sønderborg, så vi også får gavn af den grønne energi, sagde Stefan Lydal blandt andet.