Så kom navnet endelig på ny præst i Kværs

Helle Domino Asmussen skrifter fra Rise til Kværs. I Oksbøl Sogn på Nordals ventes en anden, ny præst at blive udpeget næste uge. Der kan dog gå over en måned, før navnet bliver offentliggjort.

Kværs: "Jordnær og helt almindelig. En præst, der virkelig kan give en prædiken, som kan forstås af alle".

Sådan beskrives Helle Domino Asmussen af Lilian Jensen, formanden for Kværs menighedsråd.

1. juni tiltræder Helle Domino Asmussen stillingen som præst for det lille landsogn Kværs med 990 indbyggere. Hun kommer fra et tilsvarende job i Rise ved Aabenraa, som gennem de seneste år har været præget af præsteudskiftninger, fordi sognets to præster ikke kunne enes.

Menighedsrådsformanden Lilian Jensen er glad for, at det endelig er lykkedes at finde en præst til Kværs, efter første stillingsopslag ikke gav pote. Sognet får oven i købet en fastboende præst, idet Helle Domino Asmussen flytter ind præstegården sammen med sin mand og to endnu hjemmeboende børn.

- Det var lige det, vi ønskede. Det betyder rigtigt meget for os at få liv i præstegården og få en præst, der også færdes ude i byen, forklarer hun.

JydskeVestkysten har ikke kunnet træffe Helle Domino Asmussen for en kommentar.