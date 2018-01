Så gik køkkenrotten endelig i fælden

Sønderborg: Køkkenrotten er død. Den gik i en af de efterhånden mange fælder, som Sønderborg Kommunes skadedyrsbekæmper Willy Neumann havde sat op i køkkenskabene hos en lejer i Sønderborg.

JydskeVestkysten skrev forleden om 887 anmeldelser om rotter, som Sønderborg Kommune i øjeblikket behandler. I den forbindelse fortalte Willy Neuman om sine udfordringer med en særlig snu rotte, der havde huseret i en lejlighed siden før jul.

Rotten var kommet ind via en terrassedør eller et åbent vindue, og det var lykkedes at begrænse dens færden til lejlighedens køkkenskabe, hvor den levede i soklen. Her kunne Willy Neumann via opsatte kameraer se, hvordan rotten bevidst undgik alle fælder med lokkemad.

- Efterhånden havde vi det hele tapetseret med fælder, men den gik ikke i, forklarer han.

Men til sidst må sulten og maden - en pasta med fiskeolie - have lokket rotten frem. Den fuldvoksne rotte af "rimelig god størrelse" endte sine dage i en af kommunens såkaldte krokodillenæbsfælder.

- Jeg spurgte lejeren, om hun ville have den udstoppet, men det ønskede hun alligevel ikke, fortæller Willy Neumann.