Så går det løs med damefrokost-billetter

Sønderborg: Det er søndag den 27. januar klokken 8 i Broager Sparekasse Skansen, at billetsalget begynder til årets begivenhed - damefrokosten lørdag den 1. juni på Ringriderpladsen.

Her kan 1.200 kvinder få en forrygende aften for 450 kroner med en stor buffet, øl, vand og vin ad libitum fra klokken 17, mens partyorkesteret "Top Seven" fyrer den af nonstop på scenen.

De tre byfestarrangører - Brydeklubben Alsia, Vidar-Ulkebøl Håndbold og Ulkebøl Gymnastikforening har valgt at komme ud med salg af billetter lidt førend tidligere.

Hattetemaet i 2019 er "Guld til Byfesten". Det udspringer af, at Alsia-bryderne begyndte med "Fagenes fest" i 1969, og det blev senere til byfesten.