Så du det?

Kræftsyge Glenn Nielsen Lindbæk har ikke energi til lange gåture. Men det har kusinen Julie Nordman Lindbæk, som i løbet af 13 dage har vandret 221 km for at samle penge ind, så hendes fætter kan få et ophold på Lalandia, mens tid er. Fredag middag tog Glenn så imod kusinen, der kom med færgen fra Fyn. Herfra vandrede hun mod Sønderborg, mens han fulgte efter på sin elscooter. Foto: Timo Battefeld