Så du det?

Er det noget, vi har talt om i den forgangne uge, så er det vejret. Det har vist sig fra sin både varme, solrige og sommerlige side, men så sandelig også i en barsk og efterårsagtig version. På billedet her sad nogle folk og nød en is ved kisoken på strandpromenaden, da mørke skyer trak op over Sønderborg Bugt. Med ét passerede fronten fulgt af hård blæst og piskende regn. Foto: Timo Battefeld