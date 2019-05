Så du det?

Foto: Timo Battefeld

Det blev forleden mindet, at det er 75 år siden et amerikansk bombefly nødlandede på en mark ved Skærtoft under anden verdenskrig. Alle 10 besætningsmedlemmer overlevede. Det amerikanske bombefly Stormy Weather deltog i bombningen af Berlin den 24. maj 1944. Men flyet fik motorproblemer, og da det havde smidt sin bombelast over Berlin, forlod det formationen og fløj mod nord. Da flyet nåede Als havde det store problemer, og besætningen valget at nødlande i den tro, at der var tale om det frie Sverige. Foto: Timo Battefeld