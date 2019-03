Så du det?

Foto: Timo Battefeld

Nette Kristensen får udsigt til 150 meter høje vindmøller fra sit hjem, hvis det lykkes firmaet Wind Estate at få dem rejst. Dagplejeren har som andre i Avnbøl fået tilbudt penge af Wind Estate for ikke at protestere. Ren afpresning, kalder hun det. Foto: Timo Battefeld