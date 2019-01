Så blev der festet til OK-klubbens 50-års jubilæum

- Folk hygger sig, og det er fantastisk, at så mange har lyst til at komme, siger Lise Vejers, som sidder i bestyrelsen.

Sønderborg: Taxaer og busser har kørt i pendulfart hele formiddagen for at nå at få alle til at komme til tiden. På slaget halvtolv kan formanden for OK-klubben, Steen Asmussen, kigge på uret og konstatere, at tidsplanen holder og byde medlemmerne velkommen.

Her har vi et dejligt fællesskab.

God opbakning

Omsorgsklubben begyndte oprindeligt på Frederiksberg i 1967, og 18. januar 1969 blev en afdeling oprettet i Sønderborg. Steen Asmussen er den femte formand for klubben gennem tiden, og han er tilfreds med jubilæumsarrangementet.

- Der er en god opbakning i klubben til vores forskellige aktiviteter, og det er en fornøjelse at være med hver gang, siger han.

Til lørdagens jubilæum er borgmester Erik Lauritzen inviteret til at holde tale, og Flemming Brank, som er søn af Thea Brank, der var med til at stifte den første OK klub i Frederiksberg, giver medlemmerne et indblik i klubbens mangeårige historie.

Lise Vejers kommer med sit bud på, hvorfor klubben har kunnet eksistere i 50 år:

- Det er et tilbud til ældre, så man ikke skal sidde alene hjemme i ensomhed. Her har vi et dejligt fællesskab, siger hun.

Undervejs i menuerne er sangduoen Kisser og Søren hyret ind til underholdning, og musikerne fra PetMics sørger for rytmerne med hovedsageligt numre fra dansktoplisten.

- Vi skal have folk ud og gynge lidt med dans senere i programmet, når de har spist, siger bandmedlemmet Stefan Borup.