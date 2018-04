SUB U12 vinder CL-turnering

Sønderborg: Fodboldklubben SUB Sønderborgs U12 drenge har deltaget med hold i både Champions League (CL) samt Europa League-turneringen (EL). Både i EL og CL blev SUB puljevinder i deres respektive puljer, hvilket betød at de i runderne efter jul kom i pulje med andre 1. pladser og 2. pladser fra andre puljer. Efter at disse runder var spillet, sluttede CL-holdet igen som puljevinder, mens EL-holdet sluttede som nr. 2. Dermed var begge hold kvalificeret til A-slutspil ved finalestævnet, som fandt sted lørdag i Hjerting.

Begge hold blev nummer 1 i deres puljer, hvilket betød at begge hold gik direkte videre til kvartfinalerne. I kvartfinalen var det slut for EL-holdet, som her tabte dagens første kamp med 0-2 til HEI.

CL-holdet mødte Kolding KB i deres kvartfinale, og her blev det til en 2-0 sejr. I semi-finalen holdet Lyseng. Ordinær kamp endte 0-0, og afgørelsen skulle findes i straffesparkskonkurrence, som SUB vandt. I finalen var modstanderen Herning Fremad, som SUB vandt over med 3-1. /kat